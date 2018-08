Treinstoring tussen Bergen op Zoom en Kruiningen is voorbij

Waterschap herstelt stormscha­de in havens

14:31 VLISSINGEN - Op de westelijke dam van de buitenhaven in Vlissingen en in de Van Cittershaven in Vlissingen-Oost hebben golven tijdens stormen schade veroorzaakt. Waterschap Scheldestromen gaat die de komende tijd herstellen. Ook de havendam bij het gemaal in Waarde wordt aangepakt.