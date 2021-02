Trein rijdt tegen auto op spoorovergang bij Lewedorp, treinverkeer ligt stil

Geen grote aanpassin­gen aan ‘gevaarlij­ke’ rotondes bij de spoortun­nel in Goes

4 februari GOES - De volgens veel inwoners gevaarlijke rotondes aan de noord- en zuidkant van de nieuwe spoortunnel in Goes worden niet ingrijpend veranderd. Volgens wethouder Cees Pille is het normaal dat mensen even tijd nodig hebben om aan de nieuwe situatie te wennen.