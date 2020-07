Traumahelikopter vliegt uit voor ernstige val wielrenner in Kamperland

Einde van een tijdperk: kleermaker Joke Pouwels stopt met stoffen­zaak in Goes

11 juli GOES - Komt het door de plotseling opgeleefde belangstelling voor zelf kleding maken of ligt het aan de hoge leegverkoopkortingen? Feit is dat kleermaker Joke Pouwels het op de allerlaatste dagen razend druk heeft in haar stoffenwinkel en zelfs nog nieuwe klanten uit Amsterdam ontvangt. ,,Ik houd echt van het ambacht en heb geen dag met chagrijn in de winkel gestaan.”