Traumahelikopter stijgt op voor auto te water in Borssele

Jopie en Ger Prijs uit Goes zijn 70 jaar getrouwd

11:01 GOES - ‘Op je stoel en blijven zitten!’ Dat was de opdracht die Ger Prijs (91) zaterdag had gekregen voor de dag waarop hij zijn 70-jarig huwelijk met zijn Jopie (90) vierde. Dat viel nog helemaal niet mee, want hij is gewend om de touwtjes nog stevig in handen te houden.