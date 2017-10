Traumahelikopter opgeroepen voor Emergis Kloetinge

Tip van wandelaar leidt naar Goese hennepkwekerij

17:13 MIDDELBURG - Een inwoner van Goes zag enige tijd terug dat vanuit een auto een paar zakken in de berm werden gegooid. Hij noteerde het kenteken en trof potgrond en hennepresten aan in die zakken. Op basis van die gegevens ontdekte de politie dat in een woning in Goes hennep was geteeld. De beide eigenaren wezen de 25-jarige Goesenaar S.N. aan als de man die daar gekweekt had. Politierechter Nancy van Spronssen noemde het dinsdag opmerkelijk dat de eigenaren hem noemden.. ,,Meestal wordt er in dit soort zaken gezwegen.”