Tot vier jaar cel voor Hells Angel voor wietplantages in Goes en Leisele

GOES - Een Hells Angel uit de regio Gent is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor wietplantages in Goes en in het Belgische Leisele. Ook twee andere Hells Angels werden bestraft. De plantages werden op 6 januari 2016 ontdekt. In het clubhuis van de Hells Angels in Gent werd een waar wapenarsenaal ontdekt.

In een afgelegen loods achter de gemeentelijke feestzaal in Leisele stootte de politie op zo’n 900 cannabisplanten. De loods bleek ingedeeld in verschillende kweekkamers en was uitgerust met professionele bemesting, irrigatie, verwarming, afzuiging, belichting,… Volgens de openbare aanklager was de plantage al sinds oktober 2014 actief en was er al vijf keer geoogst, goed voor een winst van 1,5 miljoen euro. Een simultane inval in Goes leverde een cannabisplantage met 5.000 plantjes op, een huiszoeking in het clubhuis van de Hells Angels in Gent een wapenarsenaal.

Vredesmissie

Spilfiguur achter de plantages was volgens het openbaar ministerie een 46-jarige Hells Angel en ex-para uit Evergem. Hij werd eerder al eens veroordeeld voor het opzetten van cannabisplantages in Zelzate, Boekhoute en Wachtebeke en liep in 1995 ook al eens vijf jaar cel op omdat hij als paracommando tijdens een vredesmissie in 1993 in Somalië een kogel door het hoofd van een Somaliër joeg om een diefstal van een oorlogswapen en olifantentanden te verdoezelen. Hij is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstaf van vier jaar.

Schadevergoeding

Twee Gentse Hells Angels waren op het ogenblik van de inval in het clubhuis van de motorbende aanwezig. Volgens Advocaat Joris Van Cauter werd niet vijf keer, maar slechts één keer geoogst. De rechter is hem daarin gevolgd en sprak een verbeurdverklaring van in totaal 90.000 euro vermogenswinst uit. Ze moeten aan Gaselwest een schadevergoeding van 50.740,27 euro betalen.