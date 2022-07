Torenspits van kerk 's-Gravenpolder kan bij storm naar beneden vallen en wordt er daarom afgezaagd

UPDATE 16.20 uur Twijfels over locatie kledingcon­tai­ner in Yerseke: ‘Dit is een kostbare hobby’

YERSEKE - De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag uitrukken voor een brandje in een container aan de Oude Torenstraat in Yerseke. Het is de vijfde keer in twee jaar dat er brand uitbrak in die container. Curitas, de eigenaar van de container, twijfelt of de locatie nog geschikt is. ,,Dit gebeurt nergens anders in Nederland.”

18 juli