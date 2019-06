Topdrukte bij open dag Slot Baarland. Kasteelheer: ‘Wellicht kunnen we het in de toekomst uitbouwen’

Jongens uit Goes bekennen diefstal van hond en 10 andere strafbare feiten

8 juni GOES - Twee minderjarige jongens (16 en 17) uit Goes hebben bekend dat ze vorige week een hond hebben gestolen uit een schuurtje van een woning in Goes-Noord en die ergens anders in een auto hebben achtergelaten. Ze hebben ook tien andere strafbare feiten bekend.