Tom (90) zoekt een dak boven zijn hoofd op Tholen, dichtbij zijn huishoudelijke hulp

Gedetineer­de ontsnapt uit ziekenhuis Goes

10:09 GOES - Een gedetineerde die vanochtend onder begeleiding van agenten, voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis in Goes moest, is daar rond 09.00 uur ontsnapt. De man is een uur later in de buurt van het station aangehouden, meldt politiewoordvoerster Esther Boot.