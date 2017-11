'Toeristisch aanbod in Wolphaartsdijk moet naar een hoger plan'

WOLPHAARTSDIJK - De gemeente Goes en recreatie-ondernemers uit Wolphaartsdijk zetten samen de schouders onder een plan om het toeristische aanbod in het dorp naar een hoger plan te tillen. ,,Wolphaartsdijk is dé toeristische hotspot in onze gemeente'', zegt wethouder Derk Alssema. ,,Maar de potentie is groter dan wat er nu wordt uitgehaald.''

Het toeristische aanbod in Wolphaartsdijk bestaat nu grofweg uit een aantal campings met vooral stacaravans en de jachthaven. Eén van de zwakke punten die in een toekomstschets worden genoemd, is het ontbreken van een dagattractie, het liefst een plek waar mensen ook met regenachtig weer terecht kunnen. Veel recreatie-ondernemers en andere belanghebbenden met wie de gemeente heeft gesproken vinden dat zo'n voorziening er moet komen.

Betere voorzieningen

Ook het openbaar vervoer moet beter. Met name een goede busverbinding tussen het recreatiegebied en de stad Goes is gewenst. Andere zwakke punten die naar voren komen, zijn het slechte internet, het ontbreken van faciliteiten voor surfers en duikers en het tekort aan parkeerplaatsen. Daar tegenover staan twee hele sterke punten: de centrale ligging in Zeeland en de aanwezigheid van het Veerse Meer.

In de schets staat ook dat de samenwerking tussen de recreatie-ondernemers te beperkt is. Iedereen is nog te veel bezig met zijn eigen belangen. Daar komt bij dat er sprake is van tegengestelde belangen. De jachthavens in Wolphaartsdijk zijn verenigingshavens, die logischerwijs niet zozeer het belang hebben om recreanten binnen te halen, maar meer het beschermen van het bezit van hun leden.

Quote Deze schets is het beginpunt Derk Alssema

Er is dus werk aan de winkel. ,,Deze schets is het beginpunt. We hebben hem gemaakt op basis van de gesprekken met de ondernemers en andere belanghebbenden'', zegt Alssema. ,,We vragen nu als het ware aan ze: is dit wat jullie hebben bedoeld? Als dat zo is, gaan we de plannen verder uitwerken.''

Concrete actiepunten