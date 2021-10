Toen asielzoeker Alexander en zijn gezin weg moesten uit Goes, kwamen vrienden in actie: ‘Eeuwig dankbaar’

Alexander Gorokhov uit Goes is een blij man. Hij woont met zijn vrouw en kinderen weliswaar in een te klein appartementje, maar ze zijn gezond en gelukkig. Bovendien heeft de geboren Rus sinds anderhalf jaar zijn eigen goedlopende klusbedrijf. Dat had hij niet durven dromen toen hij dertien jaar geleden op de vlucht sloeg uit zijn vaderland. En zeker niet toen hij drie jaar geleden Goes leek te moeten verlaten, de stad waar zijn kinderen al veel vriendjes hadden gemaakt op school en sportclubs.

Negatieve reacties

Dat Alexander zijn verhaal nu doet, vloeit voort uit de negatieve reacties die vorige week op Facebook werden geplaatst onder een artikel waarin werd beschreven hoe mensen spullen kwamen doneren voor asielzoekers die in de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes zitten. Die reacties logen er niet om. Iemand stelde voor de asielzoekers in varkensstallen te zetten, een ander liet weten wel wat afval te willen doneren. Alexander zag met lede ogen aan hoe de mensen die wél kleding en andere spullen kwamen doneren in zijn ogen werden beschimpt. ,,Het is prima als je zelf niets geeft, maar houd dan verder gewoon je mond’’, zegt hij. ,,Waarom moet je kritiek uiten op mensen die helpen?’’ Goede vriend Rob van der Vliet knikt. ,,In mijn omgeving merk ik dat er veel sympathie is voor vluchtelingen en de mensen die hen helpen, maar zodra je Facebook opent, zie je weer dat kleine clubje haters. Mensen die altijd hun gal moeten spuwen.’’