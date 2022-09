Toekomst van stadscamping in Goes is onzeker door plannen van Omnium

De vaste gasten hebben hun zorgen kenbaar gemaakt richting Omnium en de gemeente. Ze zeggen dat het vinden van een andere seizoensplaats nog niet zo gemakkelijk is, omdat veel van die plaatsen in Zeeland zijn vervangen door huisjes. ‘Er zijn vaak lange wachtlijsten’, schrijven ze in een brief. De trouwe gasten van de stadscamping, die is gevestigd bij Omnium en daar ook onderdeel van is, spreken de wens uit dat de gemeente - mocht de camping weg moeten - in de zeer nabije omgeving een alternatieve stadscamping aanlegt. Bijvoorbeeld op het rugbyveld langs de Ringbaan-Oost. ‘Dat moet toch mogelijk zijn in Goes? De stad waar wij graag recreëren, winkelen en gebruikmaken van allerlei voorzieningen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de lokale economie.’