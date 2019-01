Toch nog gesprek over andere plek voor omstreden mestvergister Rilland

Stakende stemmen in Borsele houden regenboog­vlag in de kast

10 januari HEINKENSZAND - De regenboogvlag wappert op 21 januari (nationale knuffeldag) niet voor het gemeentehuis in Heinkenszand. Een motie van D66 hierover is aangehouden want met negen stemmen voor en negen stemmen tegen staakten de stemmen vanavond in de Borselse gemeenteraad. Het reglement van orde schrijft dan voor dat de motie de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming komt.