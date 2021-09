Toch een beetje het gevoel van de Ride: ‘Fietstocht is mooi moment om mensen hart onder de riem te steken’

‘Waar is iedereen?’, vraagt Jeroen Taal (26) uit Hendrik-Ido Ambacht zich af, als hij rond negen uur zijn fiets uitlaadt. Natuurlijk, hij weet dat de Delta Ride for the Roses is afgelast, maar hij verwachtte op z’n minst een paar groepjes fietsers waar hij achteraan kon fietsen. ,,Ik ben verbaasd dat er verder niemand is. Het is de eerste keer dat ik meedoe. Het leek me een mooie route, en ik vind het mooi dat het evenement voor een goed doel is opgezet. Ik moet even zoeken naar de route, want ik dacht dat ik andere deelnemers kon volgen.”