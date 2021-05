Tiny houses op voormalige sportvelden in Kortgene

Rooien van grenslinde was ‘grove fout’, maar waterschap ontsnapt aan boete

3 mei MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen zit met de kwestie behoorlijk in zijn maag. Het liet in maart 2019 per ongeluk een waardevolle, eeuwenoude grenslinde rooien. Een ‘grove fout’, erkent het achteraf. Maar of het waterschap daarmee ook een strafbaar feit heeft begaan, is de vraag.