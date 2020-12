Tigo's bijzondere steen is een Engelse handgranaat: ‘Ze mogen van geluk spreken’

NISSE - Tygo (4) had op het strand bij Dishoek wat bijzondere stenen gevonden en mee naar huis genomen. Om mee te spelen. Nu één van de stenen wat is afgebrokkeld, blijkt het geen steen, maar een Engelse handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Dat was wel even schrikken”, zegt Mathijs Venema uit Nisse.

Dat tussen de stenen een bijzonder exemplaar zat, hadden ze wel gezien. Juist daarom moest die steen van zoon Tigo (4) mee naar huis. Inmiddels was de ‘steen’ in de zandbank beland. Waar het ventje er al een tijdje mee had zitten spelen. Met als gevolg dat de steen, bekleed met schelpen, was afgebrokkeld. Daaronder kwam een handgranaat tevoorschijn.

Mathijs Venema wist niet wat hij zag en appte meteen een foto naar zijn collega Andries Looijen. De Kapellenaar heeft een oorlogsmuseum en wist het meteen; dat is een Engelse handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe die op het strand bij Dishoek terecht is gekomen, blijft nog even gissen. Looijen vermoedt dat het tijdens het opspuiten van het strand is gebeurd.

Inmiddels is de politie bij Venema aan huis geweest. ,,We moeten de granaat op een veilige plek bewaren. In de loop van volgende week komt de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) langs”, zegt hij. Die brengen de granaat elders tot ontploffing. Volgens Looijen heeft Tigo veel geluk gehad. ,,Kinderen willen nog weleens stenen tegen elkaar ketsen. Het had zomaar heel anders af kunnen lopen. De granaat is compleet verroest. Levensgevaarlijk.”

De steen brokkelde door het spelen af. Toen bleek het een granaat. © Mathijs Venema