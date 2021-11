Tien bezwaarmakers naar hoogste rechter: Raad van State moet oordelen over Waterpark Veerse Meer

Goesenaar moet drie jaar cel voor poging tot doodslag op voormalige vriend

GOES - De dertigjarige Goesenaar K. de J., tegen wie twee weken geleden voor poging tot doodslag acht jaar cel was geëist, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Net de officier van justitie vond de rechtbank in Middelburg de verdenking van poging tot moord niet bewezen.

10 november