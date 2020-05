Thuis een paar wietplantjes kweken als medicijn? ‘Nee’, zegt de gemeente Goes

GOES - Lang niet iedereen gebruikt wiet voor de fun. Een groep mensen gebruikt de softdrug om pijn of andere medische klachten te verminderen. Zelf in huis een paar plantjes kweken kan dan ideaal zijn, maar de gemeente Goes is niet van plan dat toe te staan.

De fractie van D66 in Goes had de kwestie aangekaart. De partij is er voorstander van het thuis telen van medicinale cannabis toe te staan. ,,Uiteraard willen wij geen wietplantages’’, benadrukt fractievoorzitter Saskia Verheij. ,,Maar het gaat hier om mensen die vaak al van alles hebben geprobeerd en eindelijk iets hebben gevonden waar ze baat bij hebben. Onder strikte voorwaarden zou het mogelijk moeten zijn dat deze mensen thuis een paar plantjes hebben. Het gaat om een beperkte groep.’’ Het is overigens niet zo dat deze doelgroep nu helemaal niet aan wiet kan komen. De coffeeshop is er tenslotte ook voor hen. Soms wordt medicinale wiet(olie) zelfs verstrekt door de apotheek.

Geen nieuwe coffeeshop

Burgemeester en wethouders van Goes laten weten niet van plan te zijn thuisteelt toe te staan. ‘Het past niet binnen het collegeprogramma’, laten ze weten. Daarin staat dat het gebruik van drugs juist wordt ontmoedigd. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat er geen nieuwe coffeeshop mag komen als één van de twee huidige Goese coffeeshops stopt.

B en W zeggen bovendien dat Zeeuwsbreed - door burgemeesters, politie en OM - is besloten om de medicinale thuisteelt niet toe te staan. Het zou een aanzuigende werking hebben op criminelen. Dat laatste lijkt Verheij wat overdreven. Ze is teleurgesteld over het standpunt van het college. De D66-fractievoorzitter weet nog niet of ze op de kwestie terugkomt. Ze wil eerst peilen hoe de andere fracties erover denken.