Thoolse bloemenpracht duurde extra lang, maar is nu echt voorbij

Geef ze eens ongelijk. Een gewoon bollenveld is bloei is mooi, maar een akker vol bloeiende Columbus-tulpen is echt het omrijden waard. ,,We telen vijf soorten op zes hectare, maar dit is echt ons paradepaardje”, zegt De Jong trots. ,,Het is een pioentulp, een dubbele roze bloem met witte randjes.” De afgelopen weken heeft hij het druk gehad met het selecteren van de bloemen. ,,Het is een moeilijk te telen soort. Hij is gevoelig voor virus, zoals we dat noemen.” Besmette exemplaren zijn te herkennen aan een roze streepje in het wit. ,,Die knakken we eruit, en daarna gaat er een druppeltje op zodat de bol vanzelf wegrot.”