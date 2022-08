Theosofische vereniging maakt nieuwe start in Kloetinge: ‘Hier zeggen we nooit: je bent gek!’

Nadat de maandelijkse bijeenkomsten jaren zijn gehouden in de woonkamer van de voorzitter, heeft de Zeeuwse afdeling van de Theosofische Vereniging Nederland nu een mooie stek gevonden bij Hof Olmenstein, in het buitengebied van Kloetinge. Het Theosofie Centrum Zeeland werd in 2016 opgezet door Saskia Campert, nadat ze in Zeeland was komen wonen. ,,Ik was bijna twintig jaar lid geweest van de loge van de theosofische vereniging in Den Haag en miste het’’, vertelt ze. ,,Maar ja, steeds naar Den Haag rijden, is ook niks.’’