Theetuin in Driewegen is nu winkel voor vintage en brocante

In de polder, aan de Coudorpseweg achter Driewegen, is 2e Hands Wonen gevestigd in een voormalige koeienstal op het terrein van het fruitbedrijf van de familie Van 't Leven. Deze stal en het naastgelegen terras waren in de afgelopen tien jaar ingericht als theetuin. Maar nu vond Mary Van 't Leven het tijd worden om het roer om te gooien. Geen horeca meer, maar vintage en brocante. ,,Dat tweedehands spul verkopen deed ik altijd al graag", vertelt ze. Want in haar theetuin stonden altijd al veel oude spulletjes te koop. Van kristallen glazen tot en met tweedehands kledingstukken. Bijna alles was te koop.