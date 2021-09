The Boatshed is dé blikvanger in het Goese havengebied: ‘Wat in Florida kan, kan hier ook’

Caroen is met zijn bedrijf Zimm de ontwikkelaar van het opvallende gebouw op de kop van het schiereiland aan de Goese Ketelhaven. Een in het oog springend onderdeel daarvan zijn de veertien boothuizen, een soort garageboxen aan het water. ,,Ik had dat in Florida een keer gezien en vroeg me af waarom we dat bij ons eigenlijk niet hadden”, vertelt Caroen, die daaraan toevoegt dat je boothuizen in het noorden van het land, rondom het IJsselmeer, wel vaker tegenkomt. ,,Maar in deze omgeving zag je ze nog helemaal niet.” Dat hij de behoefte goed had ingeschat, blijkt wel uit het feit dat alle boothuizen inmiddels een eigenaar hebben. De bedrijfsruimtes van The Boatshed zijn, op twee na, ook verhuurd of verkocht.