Teveel lood in drinkwater oude school, gemeente pakt het aan

Waar is de tijd gebleven langs de A58?

15:39 LEWEDORP – Heeft u hem al gemist? De klok langs de A58 bij Lewedorp. Die klok die in grote rode cijfers alle weggebruikers van de snelweg afwisselend aangaf hoe laat het was en wat de buitentemperatuur was. Die klok is sinds een aantal weken weg. Waar is de tijd gebleven?