Tessa (20) wil de modewereld veroveren: ‘pop-upstore in Goes is weer een mooie stap’

Deze week zet de nog maar 20-jarige inwoonster van Goes weer een forse stap in haar carrière door haar eerste winkel te openen. Een pop-upstore, welteverstaan. In de voormalige KPN-winkel aan de Lange Vorststraat in Goes verkoopt ze vrijdag, zaterdag en zondag haar t-shirts, hoodies, jasjes en broeken, in de hoop de bekendheid van haar eigen modemerk Tezza Fashion verder te vergroten. Als het mooi weer is, kan de aanloop wel eens groot worden, want zondag vindt in de stad de populaire Vriendinnendag plaats.