TenneT spekt Zeeuwse gemeentekas, maar wat doen die met het geld?

Bewoners van ‘Smer­diek-West’ nog lang niet tevreden

12 maart SINT-MAARTENSDIJK – Verpaupering. Onduidelijkheid over de toekomst van de wijk. Niet weten bij wie je moet aankloppen met problemen. Bewoners in Sint-Maartensdijk-West zijn nog lang niet tevreden over hoe het gaat in de wijk. Dat blijkt dinsdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst in sport- en gemeenschapscentrum Haestinge.