TenneT mag doorwerken op akkers Kruiningse bioboer

Rillander (22) was drie weken lang onderdeel van Jum­bo-Vis­ma-familie; ‘Uniek om deze Tour mee te maken’

RILLAND - Het was een gevalletje van ‘met je neus in de boter vallen’. Thomas Weening (22) uit Rilland zat tijdens de Tour de France voor het eerst in het begeleidingsteam van Jumbo-Visma en meteen pakte de Nederlandse ProTour-ploeg de eindzege en de winst in zowel het punten- als het bergklassement. ,,Ik besef dat het heel bijzonder was om onderdeel te zijn van dit alles.”

26 juli