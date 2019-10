Tekst oud bevrijdingsspel Ovezande weer opgedoken

De oude foto's roepen steeds nieuwe flarden van herinneringen op. ,,We weten niet alles meer hoor. We zijn nu allebei 88. Het is wel lang geleden”, zeggen de schoonzussen verontschuldigend. Ze herinneren zich wel het decor. En ze weten nog goed dat ze toen lid waren van de katholieke meisjesgroep en daarom meededen met het openluchtspel. ,,We waren de jongsten die meededen.” Nel de Kraker pakt weer eens een fotootje op. Ze grijpt naar de loep en tuurt naar de gezichten. ,,Ik herken wel veel hoor", zegt ze. ,,Maar de meesten zijn er niet meer.” Ze laat de foto zien. ,,Kijk, dat is kapelaan Loerakker en daar staan wij. Ik heb een vlaggetje in mijn hand.” Op de foto staat een groep jonge meisjes in een halve kring. Voor hen staat de engel en kapelaan Loerakker staat aan de zijkant. ,,We hadden onze uniformen aan”, vertelt de Meij.