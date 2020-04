Tekenwedstrijd Kapelle flink uitgebreid; 15 winnaars met wethouder naar Feyenoord en drie boeken als hoofdprijs

Na vijf jaar schoonma­ken is op het Thermp­hos-ter­rein geen fosfor meer te vinden

17:35 NIEUWDORP - Alle fosforresten uit de voormalige fabriek van Thermphos in het Sloegebied zijn weggehaald en verwerkt. Vijf jaar na de start van de sanering is het Thermphos-terrein nu fosforveilig. Van Citters Beheer, de sanerings-bv van havenbedrijf North Sea Port, heeft daarmee de moeilijkste klus geklaard. Het enorme schoonmaakkarwei is dit jaar klaar en binnen de kosten.