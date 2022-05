Tekenaar uit Kattendijke wint Vlaamse boekenprijs; ‘Gekozen door lezers, dat is een grote eer’

,,Het is geweldig natuurlijk", vertelt een blije Richard Verschraagen. Reine de Pelseneer schreef weliswaar Frank en Stijn, maar de inbreng van Verschraagen in het boek is zeker niet te onderschatten: ,,Er staan een kleine honderd tekeningen in. En als ik maar één tekening had gemaakt had ik het ook leuk gevonden hoor, maar nu is het wel een heel belangrijk onderdeel van het boek geworden. Ik heb zelf ook dingen mogen verzinnen. Want die jongen gaat op een gegeven moment planten verzamelen. Allemaal heel gekke planten, die heb ik zelf verzonnen. Dus ik had een vrij grote inbreng in dit boek."