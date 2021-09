Technofeest Fijn gaat outdoor in Goes: ‘Plots dacht ik: dit is wel een heel mooie plek’

Onder de naam Fijn houden Janick en Eric al een aantal jaren technofeesten door heel Zeeland. Maar wel altijd binnen, bijvoorbeeld in de Goederenloods in Goes of Panta Rhei in Vlissingen. Het idee om een keer een festival in de buitenlucht te houden, zat al wat langer in hun hoofd. ,,Twee jaar geleden stond ik een banner op te hangen aan de buitenkant van het pand van Bax Music, waar ik werk”, legt Janick uit. ,,Toen dacht ik ineens: dit is eigenlijk wel een heel mooie plek voor zo’n outdoor-editie.”