Technische vrouwen tellen bij TenneT? Nou, dan ben je snel klaar

Nellie, Astrid en Jacqueline zijn stemmenka­non­nen in Goes: ‘Twee keer nee zeggen, kan gewoon niet’

GOES - Wéér werd Nellie Bliek uit Goes met voorkeursstemmen in de raad gekozen. ,,Ik heb er wakker van gelegen’’, vertelt ze. ,,Maar je kunt niet voor de tweede keer nee zeggen.''

31 maart