Te weinig ruimte om binnen te sporten in Goes, gemeente doet onderzoek

Als een halve marathon op je balkon niet gek genoeg is, loopt Frank 160 kilometer in een etmaal

21 december GOES - Als je denkt dat je alles hebt gehad, kan het nog altijd een beetje gekker. Want zeg nu zelf, een halve marathon op je balkon: dat is toch best absurd. Lennart Zweemer uit Goes deed het voor het goede doel. Toch maakte Goesenaar Frank Houweling het nog net even bonter met zijn ultraloop van 160 kilometer in een etmaal.