Tbs geëist tegen gewelddadige Goesenaar

De poging doodslag vond medio januari vorig jaar plaats in café ‘De Bure’ in Goes. W. en zijn vader stapten het café binnen en al snel ontstond er een discussie met de eigenaresse. De vader had een horecaverbod en W. had nog een schuld openstaan. Zij weigerde dan ook voor het stel bier te tappen. Eén van de cafégasten maakte een opmerking en kreeg uit het niets van W. een kopstoot.