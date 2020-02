Tanz, Tanz, Tanz met Amsterdam Klezmer Band in ’t Beest

GOES - De Amsterdam Klezmer Band is een graag geziene gast bij Poppodium ’t Beest in Goes. Voor de zesde keer op rij is band te gast en wilt het publiek wederom laten dansen. Of dat ook lukt?

Graag geziene gasten laten vaak genoeg een bepaalde verwachtingen achter. Het album Fortuna Benelux is sinds vandaag net uit en het Zeeuwen hebben de primeur. Een voorprogramma is er vanavond niet, dus de band heeft de taak het publiek op te warmen en te laten bewegen op hun muziek. In ieder geval, die suggestie wordt gedaan vanuit de band. Met een mix van klezmer, Balkan, ska, jazz en hiphop trekt de band alle registers open en pakt uit elke richting een vleugje mee als het gaat om de sound van de band. Een vrolijk gezelschap staat op de planken en brengt al hun vreugde de zaal in met de toch wel exotische klanken.

Tanz, Tanz, Tanz!

De set vanavond bevat veelal tracks van het album Fortuna Benelux en een aantal gouwe ouwe passeren de revue. Opvallend is dat het publiek niets uitmaakt of het een gloednieuw nummer is, of een track van een vorige plaat. Merendeels van de songs zijn instrumentaal, al is de saxofonist er niet vies van om zo nu en dan de microfoon te pakken.

Nederlandstalige hiphop teksten met Amsterdams accent komen voorbij, maar ook door de percussionist, songteksten in het Hebreeuws, een taal die niet voor iedereen is te verstaan. Hiermee maakt de band zich onderscheidend. Gewapend met blazers, accordeon, percussie, contrabass en een akoestische gitaar trakteert dit bonte gezelschap het publiek anderhalf uur op entertainment. Te kort, te lang? Nee, precies lang genoeg om het interessant te houden.

Quote ‘101 Klezmer’ is speciaal voor jullie gemaakt om te bewegen. Kijk maar wat je ermee kan. zanger, Amsterdam Klezmer Band

Muzikaal is het allemaal dik oké, maar gedurende de set komt de klad erin. Nummers gaan veelal op elkaar lijken, bij de bandleden onderling is er weinig interactie en lijkt het speelplezier ook niet echt aanwezig. Grappig detail is als de zanger het publiek toespreekt; “Het volgende nummer, ‘101 Klezmer’ is speciaal voor jullie gemaakt om te bewegen. Kijk maar wat je ermee kan.” Waar sommige uit het publiek nog niet aan het dansen zijn geslagen, is dat nu wel het geval.

Het venijn zit echter in de staart van het concert. Tegen het eind wordt de boel zo goed als stilgelegd als de contrabassist een solo mag spelen, want hij zit al 24 jaar bij de band. Een mijlpaal! Het eind is in zicht. De band heeft nog een aantal nummers bewaard voor de toegift. Wederom erg dansbare nummers, waar op den duur de polonaise wordt ingezet. Amsterdam Klezmer Band beleeft een prima avond voor de presentatie van hun plaat Fortuna Benelux met veel dansbare muziek wat op elk feestje of festival te plaatsen is.