Tamar opende een bed & breakfast, en ze is niet de enige: ‘Ik wil mensen een leuk weekendje geven’

video De stad is weer vol leven, en dat willen we weten: ‘Papa is toch pas om zes uur thuis!’

28 april GOES - Wat is dat toch, dat geluid? O ja. Zo klonk het als er leven is in de stad. Geroezemoes van stemmen. Mensen om je heen. Gewoon een winkel inlopen, omdat je iets leuks in de etalage ziet. Of zin hebt om iets te kopen, zomaar. Wat hebben we dat gemist! Zeeland had vandaag geen aanleiding nodig om de winkels op te zoeken. Massaal vierden we dat winkels weer klanten mogen ontvangen zonder winkelafspraak. Onder meer bij de Action ontstonden lange rijen funshoppers. Goed, er waren nog wel wat regeltjes, maar toch: iedereen voelde het als een stap op weg naar het ‘oude normaal’. Ook in de winkels hing een juichstemming.