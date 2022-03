Taakstraf voor doodrijden vrouw

De rechtbank is van oordeel dat L. met een snelheid van tussen de 51 en 64 kilometer per uur over de Vroonlandseweg in Kapelle had gereden. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bij de kruising met de Langemeet, waar het was omgeven van waarschuwingsborden, een voetgangersoversteekplaats én een gekleurd- en verhoogd weggedeelte was L. zonder naar rechts te kijken de kruising opgereden en had het dodelijke ongeval veroorzaakt. De vrouw was met haar scootmobiel de kruising al grotendeels gepasseerd en haar achter haar fietsende echtgenoot kon door stevig te remmen een tweede ongeluk voorkomen. ,,U had haar moeten en ook kunnen zien”, stelde de rechtbank.