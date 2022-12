Taakstraf geëist tegen Roosendaler voor seks met als vermist opgegeven meisje (13)

Het meisje had de Roosendaler gebeld, nadat ze was weggelopen bij haar moeder in Kruiningen en ze vroeg of hij haar wilde helpen. Haar ouders waren gescheiden en haar vader woonde in Roosendaal. Pogingen om de man te bereiken faalden en dus besloot hij het meisje op te halen en op de een of andere manier naar haar vader te brengen. ,,Haar naar haar moeder terug brengen was zinloos’', legde hij uit. ,,Ik kon haar toen beter zelf onder mijn hoede houden.’’