Taakstraf en rijontzegging geëist voor trucker die ernstig verkeersongeval bij Yerseke veroorzaakte

MIDDELBURG - Voor het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel is woensdag door het Openbaar Ministerie in Middelburg tegen de 32-jarige chauffeur J. R. uit Roosendaal een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist.

Het gebeurde allemaal eind september 2019 op de kruising van de 1e Tholseindeweg en Olzendepolder in Yerseke. R. reed daar met zijn twintig ton zware vrachtwagen en moest een bocht maken. Een secuur werkje, want de eenbaansweg was net zo breed als zijn vrachtwagen en het was krap. Met de wielen links - of rechts - in de berm zou er zonder meer voor zorgen dat de wagen zou kantelen. Het was dus scherp sturen, langzaam rijden en opletten. Dat laatste ging faliekant fout.

Luid gegil

Ondanks een weids uitzicht en mogelijk ook door de dode hoek zag R. een fietsster volledig over het hoofd en een luid gegil maakte duidelijk dat het goed fout zat. Een jonge vrouw was onder de wielen van zijn vrachtwagen gekomen en was zwaar gewond.. ,,Ik hoorde haar gillen en zag de wielen over haar heen gaan”, zei R. Het slachtoffer liep een gebroken heup, - been, - bekken en inwendige bloedingen en ander, blijvend letsel op. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het UMC in Rotterdam en moest ettelijke operaties ondergaan.

Tijdens de behandeling van de zaak maakte R. duidelijk er alles aan gedaan te hebben om met het slachtoffer in contact te komen. Te vergeefs. Een collega had haar telefoonnummer maar wilde het niet geven en de politie mocht het niet. Tot op de zitting. R. draaide zich om en maakte zijn excuses. ,,Ik had er graag voor je willen zijn, maar dan kon niet. Ik zou dat graag nog steeds willen.” Het knikje dat ze gaf was er een met begrip.

Uitspraak 9 maart.