't Smoske moest er lang op wachten maar verhuist eindelijk naar nieuwe zaak aan Stationspark

Gaat Goes massaal aan het ve­gan-softijs? 'Eindelijk kan mijn dochter ook een softijsje eten!'

GOES - ‘Het is heel lekker, mannen! Flora Bluemink was onder de indruk van het vegan-softijsje dat ze vrijdag at in de Lange Kerkstraat in Goes. ,,Dit smaakt naar meer.’’

25 maart