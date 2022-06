't Saamdeel gaat eenzaamheid bij kinderen te lijf

,,Ik was laatst op een basisschool en daar hadden we het over eenzaamheid bij ouderen", vertelt Annebeth Evertz. ,,En ik wist wel dat er bij jongeren vanaf een jaar of zestien ook wel eenzaamheid voorkomt, maar bij deze kinderen wist ik het niet. Dus heb ik het gewoon een keer gevraagd: Wie in deze klas is er wel eens eenzaam? Ik zag ze even aarzelen, maar toen gingen er toch wel een paar vingers omhoog. Daar ben ik eigenlijk best wel van geschrokken."