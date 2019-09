‘t Kleikot van Cor voor het laatst open

KRUININGEN - Binnenkijken in het atelier van Cor de Groot in de kerktoren van Kruiningen. En misschien wel naar huis gaan met een van zijn keramiekwerken. Dat kon zaterdag waarschijnlijk voor het laatst.

Wie binnenstapt in het atelier in de toren van de Hervormde kerk van Kruiningen heeft het gevoel alsof Cor de Groot zo terugkomt. Zijn groene jas hangt nog over de stoel. Alleen de radio verraadt dat De Groot niet meer terugkeert. Die laat moderne muziek horen. En Cor luisterde altijd klassiek, vertelt zijn dochter Irene de Groot.

Monumentendag

Samen met zus Mirjam heeft ze Monumentendag aangegrepen om Kruiningenaren nog een keer binnen te laten in 't Kleikot, het atelier van hun vader. Voortdurend komen mensen een kijkje nemen. Zoals Toos Loois. ,,Nog altijd als ik voorbij rijd kijk ik of zijn fiets er staat. Vaak schoof ik even bij hem aan voor een kopje koffie. Het was een mooi mens.”

De Groot overleed begin dit jaar na een kort ziektebed. Tijd om zijn atelier op te ruimen had hij niet. Reden dat 't Kleikot, in nagenoeg dezelfde staat is achtergelaten. Ruim vijftien jaar huurde hij de toren van de gemeente Reimerswaal. Meerdere keren per week werkte hij er aan nieuw keramiek. Sommige werken staan nog ongeglazuurd op een plank. Een groot deel proberen zijn dochters nu te verkopen. ,,We hebben een deel zelf gehouden. Je kunt niet alles bewaren.” Eind van het jaar loopt het huurcontract af. Dan hopen ze dat zoveel mogelijk werken zijn verkocht. ,,Zo niet dan organiseren we rond kerst misschien nog een moment.”

Ruimte in de kerktoren