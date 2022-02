't Beest ontwaakt en zet jongeren in de spotlight: ‘Groot gat geslagen in de ontwikkeling van jong talent’

Daarbij is veel aandacht voor jongeren. Neem de DJ-school die na de meivakantie weer van start gaat. Twee zeer succesvolle edities waren er geweest toen het coronavirus de culturele sector bijna twee jaar geleden lamlegde. In Chris Smith alias DJ Vindictiv heeft ‘t Beest een nieuwe docent gevonden. Hij zegt voort te willen borduren op de basis die in het verleden is gelegd, maar doet het uiteraard op z’n eigen manier. Daarbij heeft hij de nodige ervaring, want hij geeft al jaren DJ-lessen op scholen. ,,Ik ga straks gewoon proeven waar de leerlingen behoefte aan hebben. De één wil misschien de nieuwe Armin van Buren worden, de ander liever een Feest-DJ. In dat geval zoeken we gewoon het midden op. We gaan in elk geval alle creativiteit van de deelnemers aansporen.’’

Murw gebeukt

Smith zegt dat de creatieve sector aardig is murw gebeukt de afgelopen twee jaar. Er is in zijn ogen een enorm gat geslagen in de ontwikkeling van jong muzikaal talent in Zeeland. ,,Nu we weer dingen mogen doen, moeten we echt doorpakken.’’ Daar is Marianne Verburg het mee eens. Zij is sinds anderhalf jaar muziekprogrammeur bij ‘t Beest en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de educatieve projecten voor onder meer jongeren. ,,Er zwerft zoveel talent rond in Zeeland. Het is goed om nu te laten zien dat wij er nog zijn.’’