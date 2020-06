Surfer op Veerse Meer gered tijdens oefening van KNRM

Annet Vreugden­hil; doorde­weeks is zij postbezor­ger, in het weekend is zij paaldanse­res

6 juni Wie een blik in de woonkamer van Annet Vreugdenhil (40) uit Ellewoutsdijk werpt, ziet een paal staan. Bij tijd en wijle zwiert daar in coronatijd de postbezorger in rond. Om fit te blijven. Haar dochter Misthy (17) heeft er ook een handje van. Als het weer kan oefent Annet bij Fit Middelburg onder leiding van Marieke Maas, voormalig Nederlands Kampioen Paaldansen. ,,Dit is echt mijn ding.”