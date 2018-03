Supermarkt Lidl wil in voormalig Gamma-pand in Goes tweede winkel beginnen

VERKIEZINGEN Nieuw Goes is de grote winnaar in Goes, SP de duidelijke verliezer

2:04 GOES - Nieuw Goes is woensdag de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Goes. De debuterende partij komt met drie zetels in de raad en is meteen de vierde partij. ,,Wat een geweldige uitslag'', zei lijsttrekker Vincent Mareels. ,,Ik had twee zetels in mijn hoofd. Drie is geweldig. We willen zeker meepraten over de vorming van een coalitie.''