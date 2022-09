Summer Festival in Goes verhuist naar Omnium, Emma Heesters is van de partij

Waar het festival vorig jaar nog op ‘t Schenge werd gehouden - toen nog in enigszins bescheiden vorm vanwege corona - is het parkeerterrein van sport- en recreatiecentrum Omnium nu de plaats van handeling. ,,We hebben daar in april ook voor de eerste keer de KingsNight gehouden en dat was een groot succes”, zegt Quinty van Gemert van het organiserende evenementenbureau Festive, dat ook bekend is van de populaire feesten Thank Goes It’s Friday in de Grote Kerk in Goes.