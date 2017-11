Studenten Hoornbeeck onder één dak

GOES - De studenten van het Hoornbeeck College in Goes zitten voortaan onder één dak. Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) heeft de nieuwbouw van de instelling voor reformatorisch beroepsonderwijs donderdagmiddag geopend.

Het Hoornbeeck College is klaar voor de toekomst. Na een grootschalige verbouwing, die bijna een jaar heeft geduurd, is de school voor reformatorisch beroepsonderwijs nu twee keer zo groot. Wie niet beter weet, ziet nauwelijks dat het om een aanbouw gaat. Het nieuwe deel staat aan de Van de Spiegelstraat bij de rotonde.

Waar vroeger de hoofdingang zat, is nu een grote aula. "Het is het hart van de school, de verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte", zegt vestigingsdirecteur Evert Timmerman. Het nieuwe deel bestaat uit verschillende nieuwe lokalen, waaronder drie voor de gezondheidszorg. Op de eerste verdieping is een complete ziekenhuiskamer ingericht. En in een speciale agressieruimte krijgen de studenten weerbaarheidstrainingen.

Plezier

Ook het bestaande gebouw is flink op de schop gegaan. De voormalige oude aula doet nu dienst als collegezaal en muzieklokaal. Student Maarten Bakker uit 's-Gravenpolder vindt het nieuwe gebouw prachtig. "Een mooi gebouw draagt zeker bij aan het plezier waarmee ik naar school ga", zegt hij. "Wat zo fijn is aan de nieuwe situatie is dat je nooit hoeft te zoeken naar een plek om te werken. Dat was voorheen wel anders, heb ik begrepen."

De Goese vestiging van de reformatorische mbo-school was hard toe aan uitbreiding. "In 2003 zijn we van start gegaan met 400 leerlingen. Vijf jaar later was het gebouw te klein. Nu zitten we op 725 leerlingen." De afgelopen jaren heeft de school gebruik gemaakt van de leegstaande Wilhelminaschool aan de Lijnbaan, bij het station. Daar hebben zo'n tweehonderd studenten zeven jaar lessen gevolgd, voornamelijk van de opleidingen Economie en Handel.

Verschillende scenario's

Het huurcontract liep vorig jaar af. Dus moest de school op zoek naar een definitieve oplossing. Die was niet zomaar gevonden. "We hebben verschillende scenario's onder de loep genomen. Van verkoop tot verbouw", zegt Timmermans. Dat het uiteindelijk die laatste optie is geworden komt door een gelukkige samenloop van omstandigheden. "Aan de Van de Spiegelstraat stonden drie woningen, waarvan twee te koop. Met die laatste zijn we gaan praten." De totale operatie heeft de school 4 miljoen euro gekost.