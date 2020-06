Student Scalda op de knieën als vriendin live meekijkt naar diploma-uitreiking

Dat hij zijn vriendin tijdens de diploma-uitreiking wilde vragen, stond al langer vast. Dat idee had hij vorig jaar zelfs al met klasgenoten van de opleiding maatschappelijke zorg/ verzorgende IG besproken. Het zou gebeuren in juli, in het bijzijn van familie en vrienden, maar corona gooide roet in het eten. Gisteren greep hij zijn kans alsnog, terwijl zijn vriendin en familie live meekeken naar het moment dat hij zijn diploma in ontvangst mocht nemen.



Mark vertelt aan Scalda: ,,Mijn vriendin heeft me tijdens de opleiding veel gesteund en daarom vond ik de diploma-uitreiking een toepasselijk en onverwacht moment. Nu we in plaats van met een groep in tweetallen ons diploma kregen, draaide het alleen om mij en daarmee ook om haar. Ze was zeer verrast en zei ja!” Het huwelijksaanzoek is ook nog eens blijvend vastgelegd op camera. ,,Zo kan onze zoon van anderhalf het moment later ook nog eens terugzien.”