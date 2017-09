Stroomstoring in Goes door brand in elektriciteitskastje

Goes voorziet overschotten, maar steekt de vlag nog niet uit

16:27 GOES - De toekomst van Goes ziet er wat de financiën betreft weer wat rooskleuriger uit. Het ingezette traject van bezuinigingen werpt volgens wethouder Loes Meewisse z'n vruchten af. De begroting laat overschotten zien die oplopen van ruim drie ton in 2018 tot een kleine 1,2 miljoen euro in 2021. ,,Maar we moeten alert blijven.’’