Strijd tegen komst mestvergister naar Rilland gaat onverminderd door

Op het politieke front zijn alle partijen tegen de komst. De ChristenUnie (CU) voert ook actie. Zo wil de partij niet meewerken aan het tripje van de gemeenteraad naar een Engie-vergister in Bemmel. De CU is bang dat de raadsleden zich daar in de luren laten leggen door mooie praatjes.

Gedeputeerde

Inmiddels is ook provinciaal niveau beweging. Gedeputeerde Ben de Reu heeft het opgepikt en kijkt of er een andere locatie mogelijk is. Daar wordt ook de gemeente bij betrokken. Want De Reu is nog niet overtuigd dat er geen plek zou zijn op een bedrijventerrein in Reimerswaal. ,,Het is eigenlijk industrie. We kunnen ook praten over een plek buiten de gemeente Reimerswaal", vertelde hij onlangs aan deze krant.