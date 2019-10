Straten weer blank in Yerseke door stortbui, water komt omhoog in wc's

Iedere Nederlan­der mag vanaf nu gratis trouwen in Reimers­waal

13:52 KRUININGEN - Gratis trouwen in het gemeentehuis in Kruiningen is niet langer exclusief weggelegd voor inwoners van Reimerwaal. De eis dat tenminste één van de partners in de gemeente moet wonen, wordt geschrapt omdat het indruist tegen de huwelijkswet uit 1897.